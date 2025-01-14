İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 41 Zanlı Gözaltında

İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda toplamda 41 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

Ekipler, örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde görev yapan ve birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran kişileri tespit etti. Bu kapsamda, haklarında itirafçı beyanı bulunan 50 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında 3 ihraç edilmiş polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, bir icra müdürü, ticaret bakanlığı müfettiş yardımcısı, bir öğretmen, bir doktor, bir emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri yer aldı.

Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi başarıyla yakaladı.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.