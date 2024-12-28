İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

8 Aralık'ta, örgütün elebaşılarından Aras Yılmaz'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti.

Emniyet güçleri, gözaltı kararı sonrası hızlı bir şekilde hareket ederek, İstanbul'un Sariyer, Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Bahçelievler ile Samsun'da operasyon düzenledi. Bu operasyon neticesinde 10 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Aras Yılmaz'ın ölümü ile ilgili yapılan incelemelerde örgüt içi hesaplaşma nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.