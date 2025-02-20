İstanbul Merkezli Tefecilik Operasyonunda 32 Şüpheli Serbest Bırakıldı

İstanbul Merkezli Tefecilik Operasyonu

İstanbul merkezli olarak düzenlenen tefecilik operasyonunda, 32 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tefecilik Büro Amirliği ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonda, "örgütlü tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Yüksek Faiz ve Mağdurların Durumu

Operasyon sırasında, yüksek faizlerle verilen borç paralar için teminat olarak büyük miktarlarda çek ve senetler alındığı belirlendi. İlgili ekipler, borçların ödenmesine rağmen mağdurlara çeklerin iade edilmediğini tespit etti. Söz konusu çekler, paravan şirketler aracılığıyla piyasaya sürüldü. Bu yöntemle, ticari faaliyeti bulunmayan şirketler üzerinden tahsilat yapılması sonucunda mağdurların yaklaşık 42 milyon lira zarara uğradığı anlaşıldı.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Tüm çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 32 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "örgütlü tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Aramalarda 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital materyaller ele geçirildi.