İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

19 Eylül-18 Ekim operasyonlarında 215 gözaltından 186'sı tutuklandı; 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin dahil çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:32
19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yürütülen geniş çaplı soruşturma

19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdürdü.

Takip sonucunda İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 4 milyon 117 bin 925 uyuşturucu hap ve 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir villada uyuşturucu üretildiği değerlendirilerek, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

Özel harekât polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, villada bulunan yabancı uyruklu 6 şüphelinin evdeki tüpleri kırarak yangın çıkardığı, büyük ölçüde yanmış villada polis ekiplerinin 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirdiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Küçükçekmece'de bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasının bahçesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, personeli tebrik ederek basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "İstanbul Emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadelede kararlıyız. Tabii ki bu tehditle mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir." dedi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gözaltına alınan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 4 milyon 117 bin 925 uyuşturucu hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

