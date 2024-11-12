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İstanbul Metrobüs Duraklarında Yolcu Yoğunluğu Artıyor

İstanbul’da metrobüs seferlerindeki aksama nedeniyle bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:09
İstanbul Metrobüs Duraklarında Yolcu Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu meydana geldi. Özellikle Söğütlüçeşme ile Altunizade duraklarında yaşanan aksama, yolcular arasında ciddi bekleme sürelerine neden oldu.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte biraz olsun rahatlayan trafik, toplu taşıma araçlarının kullanımını artırdı. Bu durum, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'a yönelen yolcuyla daha da belirginleşti.

Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferlerinde, sefer aksamasının yaklaşık 30 dakika sürmesi yolcu yoğunluğunu artırdı. Avrupa Yakası'na giden seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında önemli bir nokta olan Altunizade çevresinde kalabalıklar oluştu.

Özellikle Altunizade'deki köprüde metrelerce uzanan yolcu kuyrukları dikkat çekerken, M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağında da benzer bir yoğunluk yaşandı. Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirterek durak görevlilerine tepki gösterdi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda %51, Anadolu Yakası’nda ise %67’ye kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu da %58’e yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

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