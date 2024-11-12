İstanbul Milli Eğitim, Ara Tatil İçin Öğrencilere Etkinlik Kitapları Dağıttı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğrencilere Özel Ara Tatil Kitapları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere ara tatil dönemini daha keyifli, öğretici ve etkin bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla iki özel kitap dağıttı. Bu kitaplar arasında yer alan "Okul Öncesi Ara Tatil Etkinlik Kitabı" ve "İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı", öğrencilere ücretsiz sunuluyor.

Okul Öncesi Öğrenciler İçin Eğitici Aktiviteler

Okul öncesi öğrencilere yönelik hazırlanan etkinlik kitabı, çocukların ilgi alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun aktiviteler içeriyor. Kitap, "Birlikte yapalım", "Birlikte oynayalım" ve "Birlikte gezelim" başlıkları altında üç ana tema etrafında şekilleniyor. Çocuklar, tatil süresince aileleriyle birlikte özgün ve eğitici çalışmalar yapma fırsatı buluyor.

Ayrıca "İyilik kavanozu" gibi değerler eğitimi odaklı etkinlikler, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Günlük hayat becerilerini kazandırmayı amaçlayan "sofra kurma" gibi pratik çalışmalar da yer alıyor.

Oyunlar ve Gezi Önerileri

Kitapta, çocukların enerjilerini olumlu bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olacak çeşitli oyun önerileri de bulunuyor. "Çarşıya gittim" gibi klasik oyunlardan "sek sek" ve "buz güneş" gibi aktivitelere kadar birçok seçenek mevcut. Bazı oyunların yanında yer alan karekodlar aracılığıyla dijital içeriklere ulaşmak da mümkün.

"Birlikte gezelim" bölümünde, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak amacıyla çocukların velileriyle birlikte Miniatürk, Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk Müzesi gibi önemli yerleri ziyaret etmeleri öneriliyor. Bu sayede, çocuklar İstanbul'un tarihini ve kültürel zenginliklerini öğrenme fırsatı yakalıyor.

İlkokul Öğrencileri İçin Zengin İçerikler

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı, 1-2 ve 3-4. sınıf seviyelerine özel olarak tasarlandı. İçerikte, İstanbul'a dair zengin bilgiler, oyunlar ve ilham verici aktiviteler yer alıyor.

Öğrencilerin zihin becerilerini desteklemek amacıyla çeşitli bulmacalar, metin inceleme etkinlikleri ve tarihi bilgiler içeren aktiviteler bulunuyor. "İstanbul'un ilk hastanesi: Hamidiye Etfal" gibi bilgilerle öğrenciler, şehrin geçmişi hakkında bilgi ediniyor. Hikaye inceleme çalışmaları da okuma alışkanlıklarını destekliyor.

Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Camii ve Büyükada gibi kültürel mekânlarla ilgili bilgilere de kitapta yer verilerek, öğrencilerin İstanbul'un zengin tarihini tanıması sağlanıyor. Ayrıca, karekodlar sayesinde daha fazla bilgiye ulaşılmaları teşvik ediliyor.

Öğrencilerin tatil döneminde aktif kalmalarını desteklemek için önerilen çeşitli mekan gezileri ve eğlenceli oyunların yanı sıra, mantık yürütme ve dikkat becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış etkinlikler de kitapta mevcut. İlkokul düzeyinde hazırlanan kitap, toplam 20 sayfadan oluşmakta ve son sayfasında "İstanbul Çocuk" dergisi içeriklerine karekodla erişim imkanı sunarak çocukların dijital dünyada adım atmalarına yardımcı oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.