İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Özel Liseler Üzerine Açıklama

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Özel Liselere Dair Açıklama

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan rapor ve bu rapora dayanan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtmek üzere bir açıklama yaptı.

Yanıltıcı Bilgilere Dikkat Çekildi

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bahse konu haberlerde İstanbul’daki özel liselerin okul sayısının toplamın %68,10'unu oluşturduğu iddialarına yer verilmiş ve bu okulların eğitim katkısının başarıyı artırmadığı belirtilmiştir. Ancak bu bilgiler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Gerçek Oranlar Paylaşıldı

Açıklamada, İstanbul’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilkokul düzeyindeki okulların 1609 olduğu, bunlardan 1067'sinin resmi, 542'sinin özel okul olduğu ifade edildi. Özel ilkokulların İstanbul’daki toplam ilkokul oranı %32,86’dır. Ayrıca özel okullarda eğitim gören öğrencilerin oranı %9,55 olarak belirtildi.

Liselerle ilgili olarak ise, İstanbul'da toplam 1682 eğitimin kurumunun 1017’sinin resmi, 665’inin özel okullardan oluştuğu bilgisini paylaştı. Özel liselerin toplam lise içindeki oranı ise %39,5, eğitim alan öğrenci oranı ise %15,49’dur.

Fırsat Eşitliği Vurgusu

Açıklamada, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ön planda tutuyor, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Müdürlük, resmi kaynaklardan teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesi gerekliliğini vurgulayarak, "Evlatlarımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde sözlerini sonlandırdı.