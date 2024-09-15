İstanbul Modern'de Kırmızı Temalı Film Seçkisi: Çok Kırmızı

İstanbul Modern Sinema'da Kırmızı Temalı Filmler Gösteriliyor
İstanbul Modern Sinema, 19-29 Eylül tarihleri arasında "kırmızı" temalı filmlerden oluşan özel bir seçki sunuyor. Etkinlik, "Çok Kırmızı" adıyla sinemaseverlerle buluşacak.
Sergi ve Film Seçkisi
İstanbul Modern'den yapılan açıklamada, etkinliğin, Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında sergisinden ilham alarak hazırlandığı belirtildi. Seçki, hikayelerinde ya da duygu dünyalarında kırmızı rengin hakim olduğu filmleri içeriyor.
Gösterim Programı
Etkinlik, Krzysztof Kieslowski tarafından yönetilen "Üç Renk: Kırmızı" filmi ile 19 Eylül tarihinde başlayacak. Programda toplamda 10 film gösterilecek. Aşağıda gösterim takvimini bulabilirsiniz:
- 19 Eylül: Oz Büyücüsü
- 19-29 Eylül: Kırmızı Fenerler
- 21-26 Eylül: Arka Sokaklar
- 21-29 Eylül: Macon Bebeği
- 21-26 Eylül: Akira
- 22-28 Eylül: Konuş Onunla ve Derin Kırmızı
- 26 Eylül: Çinli Kız
- 28-29 Eylül: Maxxxine
Etkinlik, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.