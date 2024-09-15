İstanbul Modern'de Kırmızı Temalı Film Seçkisi: Çok Kırmızı

19-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema, kırmızı temalı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:39
İstanbul Modern'de Kırmızı Temalı Film Seçkisi: Çok Kırmızı

İstanbul Modern Sinema'da Kırmızı Temalı Filmler Gösteriliyor

İstanbul Modern Sinema, 19-29 Eylül tarihleri arasında "kırmızı" temalı filmlerden oluşan özel bir seçki sunuyor. Etkinlik, "Çok Kırmızı" adıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Sergi ve Film Seçkisi

İstanbul Modern'den yapılan açıklamada, etkinliğin, Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında sergisinden ilham alarak hazırlandığı belirtildi. Seçki, hikayelerinde ya da duygu dünyalarında kırmızı rengin hakim olduğu filmleri içeriyor.

Gösterim Programı

Etkinlik, Krzysztof Kieslowski tarafından yönetilen "Üç Renk: Kırmızı" filmi ile 19 Eylül tarihinde başlayacak. Programda toplamda 10 film gösterilecek. Aşağıda gösterim takvimini bulabilirsiniz:

  • 19 Eylül: Oz Büyücüsü
  • 19-29 Eylül: Kırmızı Fenerler
  • 21-26 Eylül: Arka Sokaklar
  • 21-29 Eylül: Macon Bebeği
  • 21-26 Eylül: Akira
  • 22-28 Eylül: Konuş Onunla ve Derin Kırmızı
  • 26 Eylül: Çinli Kız
  • 28-29 Eylül: Maxxxine

Etkinlik, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

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