İstanbul Modern'de Kırmızı Temalı Film Seçkisi: Çok Kırmızı

İstanbul Modern Sinema'da Kırmızı Temalı Filmler Gösteriliyor

İstanbul Modern Sinema, 19-29 Eylül tarihleri arasında "kırmızı" temalı filmlerden oluşan özel bir seçki sunuyor. Etkinlik, "Çok Kırmızı" adıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Sergi ve Film Seçkisi

İstanbul Modern'den yapılan açıklamada, etkinliğin, Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında sergisinden ilham alarak hazırlandığı belirtildi. Seçki, hikayelerinde ya da duygu dünyalarında kırmızı rengin hakim olduğu filmleri içeriyor.

Gösterim Programı

Etkinlik, Krzysztof Kieslowski tarafından yönetilen "Üç Renk: Kırmızı" filmi ile 19 Eylül tarihinde başlayacak. Programda toplamda 10 film gösterilecek. Aşağıda gösterim takvimini bulabilirsiniz:

19 Eylül : Oz Büyücüsü

: Oz Büyücüsü 19-29 Eylül : Kırmızı Fenerler

: Kırmızı Fenerler 21-26 Eylül : Arka Sokaklar

: Arka Sokaklar 21-29 Eylül : Macon Bebeği

: Macon Bebeği 21-26 Eylül : Akira

: Akira 22-28 Eylül : Konuş Onunla ve Derin Kırmızı

: Konuş Onunla ve Derin Kırmızı 26 Eylül : Çinli Kız

: Çinli Kız 28-29 Eylül: Maxxxine

Etkinlik, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.