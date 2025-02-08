İstanbul Müftülüğü ve TDV, İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

İstanbul Müftülüğü ve TDV, İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmak İçin Bir Araya Geldi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Kilis, Mardin ve Suriye'nin Azez bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretle ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere yardımda bulundu.

Koordinasyon ve Ziyaretler

İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un koordinasyonunda gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, TDV'nin bölgedeki çalışmaları gözden geçirildi. Yetim öğrencilerle buluşarak yardım ulaştıran heyet, ilk olarak Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, hafızlık yapan yetim öğrencilere çeşitli hediyeler ve nakdi yardımlar sağlandı.

Suriyelilere İkramda Bulunuldu

Heyet, daha sonra Öncüpınar Gümrük Kapısı'na giderek, ülkelerine geri dönen Suriyelilere ikramda bulundu. Ardından Suriye'nin Azez bölgesine geçerek, burada TDV Suriye Azez Ofisi'ni ziyaret ettiler ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yardım ve Projeler Devam Ediyor

TDV İstanbul Şubesi Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, ziyarette yaptığı konuşmada, İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi olarak Azezlilere ve yetim öğrencilere desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Öğrencilere birçok konuda yardımda bulunduklarını belirterek, katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kamp ve Okul Ziyaretleri

Azez bölgesindeki kamp ziyaretinde, yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımlar dağıtıldı. Ziyaretin ardından heyet, bölgede TDV ve Hasene Vakfı tarafından hizmete açılan Hasene Kompleksi'ni gezdi. Kompleks, 108 konut, 750 kişi kapasiteli cami, sağlık ocağı, 22 derslikli ilkokul, anaokulu, su deposu ve su kuyusu gibi önemli yapıları barındırıyor.

Mardin Ziyareti ve Kış Yardımları

Heyet, ardından Mardin'e geçerek İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen'i ziyaret etti. Mardin'deki ziyaretleri sırasında İl Müftü Yardımcısı Ali Üney ile Ömerli ilçesi Kayadere köyünde bulunan ilkokulu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve kışlık kıyafet hediye ettiler.

Öğrencilerle Buluşma

Son olarak, Mardin TDV Şubesince düzenlenen 'Kardeşin Benim' projesi kapsamındaki programda öğrencilerle buluşan heyet, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.