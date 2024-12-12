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İstanbul 'Narkokapan-2' Operasyonunda 73 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-2' operasyonunda 73 kilo 760 gram kokain yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:50
İstanbul 'Narkokapan-2' Operasyonunda 73 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'daki 'Narkokapan-2' Operasyonu Ayrıntıları Açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Narkokapan-2' operasyonunda gerçekleştirilen başarılı çalışmaları duyurdu. Operasyon sonucunda 73 kilo 760 gram kokain ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'taki Tır Garajı Hedef Alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için yürütülen çalışmalarda Esenyurt'ta bir tır garajına odaklandı. Dışarıdan gelen araçların geri gönderildiğini tespit eden ekipler, kontrol amacıyla gönderdiği bir tırın da içeri alınmaması üzerine garajın takibine devam etti.

Operasyon sırasında, garaja giren tırın dorsesinin kapalı bir alana alındığını fark eden ekipler, harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, tırın yakıt deposunda saklanmış 73 kilo 760 gram kokain ve iş yerinde uyuşturucu hap bulundu.

Kadın Polisin Dikkati Operasyonu Kurtardı

Başakşehir ilçesinde yapılan ikinci operasyon ise dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Buradaki bir depoda yapılan aramalarda 2 bin 500 boya kutusunda narkotik madde tespit edilemedi. Ancak alandaki darlık nedeniyle narkotik köpekleri de tepki vermedi.

Bununla birlikte, bazı kutularda fark edilen siyah işaretler, kadın polis memurunu uyanık kıldı. İnceleme sonucunda bu kutulardan 95 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Yıldız'dan Teşekkür

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon sonrası başarıları nedeniyle narkotik polislerini tebrik etti. Yıldız, Esenyurt ve Başakşehir’de gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti ve mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Yıldız, “İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için halkımızın desteği çok değerlidir. Bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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