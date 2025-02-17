İstanbul Öğrencileri Ağrılı Köy Çocuklarına El Uzattı

İstanbul'daki öğrenciler, Ağrı'daki köy okulundaki çocuklara kıyafet yardımı göndererek büyük bir destek sağladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:24
İstanbul Öğrencileri Ağrılı Köy Çocuklarına El Uzattı

İstanbul Öğrencilerinden Anlamlı Yardım

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'nın Ballıbostan köyünde eğitim gören çocuklara giysi yardımı ulaştırdı. Zeytinburnu ilçesindeki özel eğitim kurumu, İyilik Derneği aracılığıyla bu anlamlı çalışmayı hayata geçirdi.

Yardımlar Minibüsle Taşındı

Derneğin gönüllüleri tarafından minibüsle Ağrı'nın Ballıbostan Köyü Ortaokulu'na getirilen atkı, bere, eldiven ve tişörtler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Derneğin Ağrı temsilcisi Hülya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının zorluğuna dikkat çekerek, "Okulumuzdaki tüm sınıflara bu ürünleri dağıttık. Toplamda 267 öğrenciyi giydirdik" dedi.

Diğer Yardım Faaliyetleri

Polat, bunların yanı sıra, kasım ayında başka okullara da bot ve mont yardımlarında bulunduklarını belirterek, "İlde kömür ve gıda dağıtımlarımız devam ediyor. Birçok aileye nakdi yardımlar da sağlıyoruz. İhtiyaçlarını giderip destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi...

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi yardımı gönderdi.

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi...

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi yardımı gönderdi.

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