İstanbul Orman İnovasyon Haftası: İbrahim Yüzer'den Yangın ve Koruma Mesajı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası üçüncü gününde devam ediyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer açıklama yaptı

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, ormanlarla ilgili son yıllarda yapılan çalışmalara dikkat çekti.

"Gerek yangınlarla mücadele gerekse ormanların genişletilmesi, geliştirilmesi ve korunması adına büyük gayret içinde çalışıyoruz." dedi.

Yüzer'in değerlendirmeleri, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında üçüncü günde gündeme geldi ve orman yönetimi ile koruma stratejilerinin önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, üçüncü gününde devam ediyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, programa katılarak konuşma yaptı.