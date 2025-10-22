İstanbul Orman İnovasyon Haftası: İbrahim Yüzer'den Yangın ve Koruma Mesajı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası üçüncü gününde Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, yangınla mücadele ve orman koruma çalışmalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:17
İstanbul Orman İnovasyon Haftası: İbrahim Yüzer'den Yangın ve Koruma Mesajı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası üçüncü gününde devam ediyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer açıklama yaptı

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, ormanlarla ilgili son yıllarda yapılan çalışmalara dikkat çekti.

"Gerek yangınlarla mücadele gerekse ormanların genişletilmesi, geliştirilmesi ve korunması adına büyük gayret içinde çalışıyoruz." dedi.

Yüzer'in değerlendirmeleri, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında üçüncü günde gündeme geldi ve orman yönetimi ile koruma stratejilerinin önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, üçüncü gününde devam ediyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, programa katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)...

İLGİLİ HABERLER

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
2
Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti
3
Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı
4
Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı
5
Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı
6
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı
7
Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları