İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) başladı — 75 ülke, 400'ün üzerinde uzman katılıyor

IFIW, 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' temasıyla başladı; 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman 5 gün sürecek etkinlikte buluşuyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:27
İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) başladı

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' temasıyla kapılarını açtı.

Katılımcılar ve kapsam

Organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek.

Etkinlik, ormancılık alanındaki yenilikleri, küresel iş birliklerini ve sektörel deneyim paylaşımını ön plana çıkararak katılımcılara geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı.

