İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) Dünya Ormancıları Buluşturuyor

Türkiye, deneyimini BM çatısında paylaşacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin, ormancılık tecrübemizin ve orman yangınlarıyla mücadeledeki başarımızın Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında diğer ülkelerin ormancılarına ışık tutması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Karacabey, Anadolu Ajansı'nın da Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin, 20–25 Ekim tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleneceğini belirtti. Basın toplantısında, BM Orman Forumu'nda orman yangınlarının özel bir başlık olarak ele alınması ve Türkiye'nin bu alanda liderlik yapma talebinin BM tarafından uygun bulunduğunu aktardı.

Hedefler: Yenilikçi teknolojiler ve tecrübe paylaşımı

Karacabey, etkinliğin orman yangınlarına hazırlık ve yenilikçi teknolojiler konularına odaklanacağını; FAO ve BM'nin diğer organlarıyla eşgüdümlü çalışmaların bu sürece dahil edildiğini söyledi. Etkinliğin, dünya ormancılığında kullanılan teknik ve teknolojilerin tartışılacağı, tecrübelerin paylaşılacağı bir platform olacağını ifade etti.

Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu etkinlik, ülkemiz açısından 186 yıllık ormancılık tecrübemizin ve orman yangınlarıyla mücadeledeki başarımızın BM çatısı altında diğer ülkelerin ormancılarına ışık tutması açısından oldukça önemli."

Eğitim, deklarasyon ve geniş katılım

Karacabey, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde ağırlıklı olarak orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verildiğini ve burada 22 ülkeden 250'den fazla uzmanın eğitim gördüğünü belirterek, bu çalışmaların IFIW'nin altyapısını oluşturduğunu vurguladı.

Düzenlenecek panellerde elde edilecek çıktılar doğrultusunda bir deklarasyon hazırlanacağını ve bu metnin "İstanbul Deklarasyonu" adıyla BM Orman Forumu'na iletileceğini kaydeden Karacabey, deklarasyonun dünya ormancılığına, özellikle orman yangınlarıyla mücadelede önemli katkılar sunacağını bildirdi.

Etkinlik için şu ana kadar 193 ülkeye davet gönderildiğini, bu ülkelerin 75'inden katılım beklendiğini ve 30 uluslararası kuruluştan dönüş alındığını aktaran Karacabey, toplamda 336 konuda uzman, uygulayıcı, yangın söndürme uzmanı ile devlet ve bakanlık yetkilisinin katılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin rolü ve hedefi

Karacabey, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu, bu başarının BM ve bölge ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Türkiye'nin sahip olduğu tecrübeyi gelişen teknolojilerle birleştirerek ormancılığı daha ileri taşımaya çalıştığını ifade etti.

Karacabey, diğer ülkelerin tecrübelerinden faydalanmanın ve bu bilgileri paylaşarak dünya ormancılığına katkı sağlamanın önemine dikkat çekti: "Birleştirilen bu tecrübelerle dünya ormancılığına da daha fazla katkı sağlanmış olacak."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20–25 Ekim'de gerçekleştirilecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) öncesinde, açıklama yaptı.