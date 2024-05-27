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İstanbul Pendik’te dehşet verici olay: Çöp konteynerinden parçalanmış ceset çıktı

İstanbul Pendik’te iki ayrı çöp konteyneri içinde parçalanmış ceset bulundu. Yaşanan bu dehşet verici gelişme karşısında ekipler inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:51
İstanbul Pendik’te dehşet verici olay: Çöp konteynerinden parçalanmış ceset çıktı

İstanbul’un Pendik ilçesinde yer alan Dumlupınar Mahallesi’nde, iki ayrı çöp konteyneri içinde parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelere göre cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

Gelen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir vatandaş, çöp atacağı sırada çöp konteyneri içinde parçalanmış bir ceset olduğunu fark etti. Karşılaştığı kan dondurucu manzara karşısında dehşete kapılan şahıs, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumla ilgili geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma çalışması başlattı.

İncelemeler sonucunda N.S. isimli bir erkek şahsa ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset, Adli Tıp Morgu’na gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

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