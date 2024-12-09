İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Ankara'da Açılıyor

İstanbul Photo Awards'un 10. Yılına Özel Dördüncü Sergi

İstanbul Photo Awards, 10. yılını kutlamak üzere düzenlediği serginin dördüncü etabını yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı tarafından organize edilen bu özel etkinlik, fotoğraf sanatının en önemli uluslararası örneklerini bir araya getirecek.

Serginin Detayları

Ankara'da açılacak olan sergide, ödül kazanmış ve öne çıkan eserler yer alacak. Sanatseverler, farklı bakış açılarıyla çekilmiş olan bu etkileyici fotoğraflarla buluşma fırsatı bulacak.

Dünyaca ünlü fotoğrafçıların da eserlerinin sergileneceği etkinlikte, katılımcılar sanatı ve görselliği bir arada deneyimleme imkanı yakalayacaklar. İstanbul Photo Awards, her yıl binlerce fotoğrafın katıldığı uluslararası bir platform olarak öne çıkıyor.

Serginin açılışı, sanatseverlerin yanı sıra medya mensuplarının da ilgi odağı olacak. Ankara'daki bu önemli etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl yarışmada ödül alan tüm fotoğrafçıların eserlerinden oluşan sergi, 22 Aralık'a kadar CerModern'de ziyarete açık olacak.