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İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi New York'ta Açıldı

İstanbul Photo Awards sergisi New York'ta ziyaretçilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:03
İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi New York'ta Açıldı

İstanbul Photo Awards New York'ta İkinci Kez Açıldı

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, New York'ta sanatseverlerle buluştu. Bu yılki sergi, ödüllü fotoğrafların yanı sıra çeşitli etkinliklerle de zenginleştirildi.

Ödüllü Fotoğraflarla Dolu Bir Sergi

Geçtiğimiz yılki sergide olduğu gibi, bu yıl da uluslararası ödüller kazanmış birçok eser sergilendi. Ziyaretçiler, fotoğraf sanatının en etkileyici örneklerini yakından görme fırsatı buldu.

Etkileyici Etkinlikler ve Konuşmalar

Seri boyunca gerçekleşecek olan atölye çalışmaları ve sanatçı konuşmaları, katılımcılara farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor. Bu etkinlikler, fotoğrafçılıkla ilgilenenler için eşsiz bir deneyim oluşturuyor.

Sergi tarihi ve yeri hakkında daha fazla bilgiye resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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