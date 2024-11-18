İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı!

İstanbul Photo Awards 2025 için Başvurular Açıldı

İstanbul Photo Awards, fotoğraf sanatında uluslararası bir platform olarak 2025 yılı için başvuruları almaya başladı. Bu yıl, yerel ve global fotoğrafçıların, eserlerini paylaşmaları için eşsiz bir fırsat sunuluyor.

Katılım Koşulları ve Tarihler

Fotoğraf tutkunları, yarışmaya katılmak için 16 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan bu prestijli yarışma, katılımcılara dünya çapında tanınma fırsatı veriyor.

Ödüller ve Seçim Süreci

Yarışmanın kazananları, uluslararası jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncü olarak ödüllendirilecektir. Bu süreçte, katılımcıların yaratıcılığı ve özgünlüğü ön plana çıkacak.

İstanbul Photo Awards Nedir?

İstanbul Photo Awards, her yıl geleneksel bir etkinlik olarak düzenlenmekte ve dünya genelinde birçok fotoğraf sanatçısını bir araya getirmektedir. Yarışma, sivil toplum projelerine de destek sağlayarak topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Herkesi, bu eşsiz fırsatı değerlendirmeye ve 2025 yılı yarışmasına başvurmaya davet ediyoruz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards, bu yıl 11. kez gerçekleştiriliyor. Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların gönderildiği yarışmanın 2025 başvurular başladı. Yalnızca "www.istanbulphotoawards.com" adresinden online başvuru alınan yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.