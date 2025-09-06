İstanbul Photo Awards 2025: İkinci Serginin Resmi Daveti Dolmabahçe'de Yapıldı

İstanbul Photo Awards 2025 ikinci sergi daveti Dolmabahçe'de gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2025'in ikinci sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

Sergi ve sergilenen eserler

Açılışta, ödül alan 29 fotoğrafçının eserlerinden oluşan; tekil ve kolaj düzeninde toplam 139 fotoğrafın Ankara'nın ardından Milli Saraylar Başkanlığı Saray Koleksiyonları müzesindeki Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergilendiği belirtildi.

Karagöz'ün vurguları: Fotoğrafın tanıklık gücü

Açılış konuşmasında Karagöz, fotoğrafın modern çağın en güçlü tanıklık araçlarından biri olduğunu söyleyerek, özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki insan hikâyelerini belgeleme gücü ve toplumsal hafıza oluşturmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Karagöz, "Fotoğraf hala hakikatin en yalın, en güçlü dili olmayı sürdürüyor."

Birinci seçilen karenin anlamına değinen Karagöz, sözlerine şöyle devam etti: "Arkamda görmüş olduğunuz bu kare Gazze'de çekildi. Bir annenin ve babanın İsrail hava saldırılarında kaybettikleri çocuklarının cansız bedenine sarılışını görüyoruz. Fotoğrafçı Saeed Jaras, bu anı kaydetti. İstanbul Photo Awards jürisi tarafından 2025'in en iyi fotoğrafı seçildi. Bu kareye baktığımızda anlıyoruz ki savaş yalnızca istatistik değildir. Savaş yalnızca rakamlarla anlatılamaz. Çünkü her kare, her an bir insan hikayesidir."

Karagöz, 2024'te Mohammed Salem ve 2023'te Sergey Kozlov'un da birinciliğin savaş fotoğraflarına gittiğini hatırlatarak, savaş, çatışma ve kriz bölgelerinden çıkan fotoğrafların en güçlü anlatılardan olduğunu söyledi.

Tarihsel perspektif ve fotoğrafın rolü

Fotoğrafın tanıklık aracı olarak insanlık tarihine katkısını vurgulayan Karagöz, Roger Fenton ve Kırım Savaşı örneğini verip Vietnam Savaşı dönemindeki karelerin etkisini anımsattı. Teknolojinin değişmesine karşın fotoğrafın hakikati aktarma gücünün sürdüğünü belirterek fotoğrafları "tarihe düşülmüş notlar, geleceğe bırakılmış hafıza fragmanları" olarak nitelendirdi.

AA'nın üretim hacmi ve Gazze arşivi

Karagöz, AA'nın 135 ülkede foto muhabiri olduğunu; günlük olarak 4 bin fotoğraf, 1500 haber, 450 video, 30 multimedya, 22 canlı yayın olmak üzere toplamda 6 binden fazla içerik üretildiğini açıkladı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze özelinde AA ekiplerince servis edilen 200 binden fazla fotoğraf karesi ve 15 bin video olduğunu söyledi.

Gazze'de açlığa ilişkin görüntülerin dünya medyasında geniş yankı bulduğunu belirten Karagöz, AA foto muhabiri Muhammed El Yakubi'nin çektiği bir kareyle ilgili olarak The Guardian haftalık dergisinin kapağına taşınan fotoğrafı örnek gösterdi ve AA'nın açlık karelerinin yüzlerce, binlerce gazete ve internet sitesinde manşetlere taşındığını vurguladı.

"Kanıt" kitabı ve belgesel çalışmaları

Karagöz, savaş suçlarını belgelemek amacıyla hazırlanan "Kanıt" adlı kitabın yayımlandığını, kitabın 10. edisyonuyla büyümeye devam ettiğini; ardından "Sanık" ve "Tanık" kitaplarının hayata geçirildiğini söyledi. Kanıt'ın belgeselinin ise İngiltere Parlamentosu, Katar ve ABD'de gösterildiğini aktardı.

Yarışma katılımı, jüri ve ödüller

Karagöz, İstanbul Photo Awards 2025'e 2000'den fazla fotoğrafçının başvurduğunu ve 20 bin civarında fotoğraf arasından uluslararası jürinin en iyi eserleri seçtiğini belirtti. Haber metninde ayrıca yarışmanın bu yıl 114 farklı uyruktan fotoğrafçının katılımıyla, yaklaşık 22 bin fotoğraf ile başvuru aldığı bilgisi yer aldı.

AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, sergideki eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi ve programa katılanlara yarışmada ödül alan eserlerin yer aldığı fotoğraf albümü takdim edildi.

Katılımcı görüşleri ve jüri değerlendirmesi

Tekil portre dalında üçüncülük ödülünü kazanan Hootan Babapourvajarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Photo Awards sayesinde fotoğraflarının dünyanın farklı yerlerinde görülebileceğini belirtti ve ödüllü fotoğrafının, "Taliban 2021'de Afganistan'a geri döndüğünde kocasının asit saldırısından kurtulan Afgan bir kadını" gösterdiğini aktardı.

Jüri üyesi fotoğrafçı Ahmet Sel, yarışmanın 11 yıldır düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, yarışmanın dünyaca önem kazandığını ve haber fotoğrafçılığında dikkat çeken bir platform haline geldiğini söyledi. Sel, foto muhabirliğinin küresel medya krizlerine rağmen anlamlı ve önemli bir meslek olmaya devam ettiğini ekledi.

Program katılımcıları, etkinlik ve ziyaret bilgileri

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve akademisyenler ile uluslararası basın ve fotoğraf dünyasından önemli isimler katıldı. Davet kapsamında hang drum sanatçısının 45 dakikalık özel performansı da yer aldı.

Sergide ziyaretçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından Doğu Afrika'daki seller, İzlanda yanardağ patlaması, Paris 2024 Olimpiyatları, Afgan kadınların mücadelesi, Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlar, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesi ve göçmenlerin tehlikeli yolculukları gibi geniş bir konu yelpazesini belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Etkinlik, bu yıl iletişim sponsoru Turkcell, yurt dışı etkinlik sponsoru TİKA ve kısmi ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle düzenlendi. Yarışmada haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirildi; ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.