İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Açıklandı: Uluslararası İsimler Bir Araya Geliyor

İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belli Oldu

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi açıklandı. Onuncu yılını geride bırakan bu prestijli yarışmada, tecrübeli jürinin önemli isimleri arasında Pulitzer ve World Press Photo ödüllü fotoğrafçılar yer alıyor.

Jüri Üyeleri Kimler?

2025 yılındaki jüri, her biri kendi alanında uzmanlaşmış isimlerden oluşuyor. Yarışmanın jürisinde şu profesyoneller bulunuyor:

National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale

Ünlü foto muhabiri Carol Guzy

NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev

The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic

Görsel anlatıcı Marion Mertens

Görsel medya danışmanı Michel Scotto

Getty Images Spor Başfoto muhabiri Cameron Spencer

Foto muhabiri Ahmet Sel

Foto muhabiri Fırat Yurdakul

Başvuru Kategorileri ve Süreci

Yarışmaya profesyonel fotoğrafçılar, haber, spor, doğa ve çevre, günlük yaşam ve portre alanlarında toplam 10 kategoride başvurabiliyorlar. Tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmayla başvuru yapılabilir. Seri kategorilerdeki her çalışmanın on fotoğraftan oluşması gerekmektedir.

Her katılımcı, toplamda 120 fotoğraf gönderebilme hakkına sahiptir. Kazananlar, 2025 yılının mart ayında çevrim içi gerçekleştirilecek jüri toplantısı ile belirlenecek.

Jüri üyeleri ve başvuru şartlarına dair detaylı bilgi için yarışmanın resmi web sitesi www.istanbulphotoawards.com adresini ziyaret edebilirsiniz.