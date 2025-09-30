İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Bandosu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Üsküdar'daki Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'nde konser verip sakinlere çiçek dağıttı.

Polis müziğiyle huzurevi sakinlerine moral

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Üsküdar'da konser verdi.

Etkinlik, Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlendi. Polis Bandosu sahne alarak huzurevi sakinlerine türkü ve şarkılar seslendirdi.

Huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken polisler etkinlik kapsamında sakinlere gül dağıttı.

Programa katılan Huzurevi Müdürü Sevgi Kurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti ve Polis Bandosu ekibine çiçek takdim etti.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Başkomiseri Safiye Selda Ertürk Kaçay ise etkinlikte, 'Kıymetli büyüklerimiz, emniyet teşkilatı her zaman yanınızda. Bundan önce de öyleydi, bundan sonra da öyle olacak.' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında huzurevinde konser verdi. Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Polis Bandosu sahne aldı.

