İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği

İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Otizm Destek ve Eğitim Ofisi işbirliğiyle, "Rumeli'den Avrasya'ya Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği" gerçekleştirildi. Bu etkinlik, özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Kadıköy Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlendi ve çeşitli eğitici gösteriler ile eğlenceli aktivitelerle renklendirildi. Ayrıca, şenlikte gönüllü olarak görev alan üniversite öğrencilerine plaket, özel gereksinimli çocuklara ise madalya takdim edildi.

Farkındalık Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Can İkizler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes bir engelli adayıdır" diyerek, bu nedenle özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. İkizler, öğrencilerin çocuklara eşlik ederek, çeşitli parkurlarda eğlendiklerini ve yarıştıklarını belirtti. "Kazanmak yok, kaybeden yok; herkes kazanıyor ve herkese madalya veriyoruz," şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İkizler, etkinliğin özel gereksinimli çocuklar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, eylülde uluslararası bir kongre düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. İkizler, "Bu çocukların gözlerindeki ışık, hepimizin ruhunu ısıtıyor. Onlarla birlikte olmalıyız ve onların farkında olduğumuzu göstermeliyiz," dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Otizm Destek ve Eğitim Ofisi işbirliğiyle "Rumeli'den Avrasya'ya Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği" düzenlendi. Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Can İkizler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Otizm Destek ve Eğitim Ofisi işbirliğiyle "Rumeli'den Avrasya'ya Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği" düzenlendi. Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Can İkizler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.