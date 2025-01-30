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İstanbul Sancaktepe'de Minibüs Yangını Cep Telefonuyla Kaydedildi

Sancaktepe'de yolda seyir halindeki minibüsün alev alev yanması cep telefonuyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:01
İstanbul Sancaktepe'de Minibüs Yangını Cep Telefonuyla Kaydedildi

İstanbul Sancaktepe'de Yangın Dehşeti

Sancaktepe'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Olayın geçtiği yer, otoyolun Ankara yönü, Sancaktepe mevkisi olarak belirlendi.

Yangın Anı Kamerada

Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda, minibüsün emniyet şeridinde alevler içinde kaldığı net bir şekilde görülüyor. Olay yerine itfaiye ekipleri hızla sevk edildi ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bu tür olayların, araç bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

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