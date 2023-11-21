İstanbul Sancaktepe'de otobüsün çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bugün yaşanan trajik bir olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptı. Yaşanan kazada kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Yaşanan bu acı olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

İstanbul Sancaktepe'de otobüsün çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti
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İETT otobüsü, Yenidoğan-Kadıköy hattında sefer yaparken Yenidoğan Peron Amirliği'nde meydana gelen bir kazada karşıya geçmeye çalışan Saliha A.'ya çarptı. Otobüsün perona giriş yapmak üzereyken gerçekleşen olay sonucunda Saliha A., otobüs altında kalarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Saliha A.'nın durumunu değerlendirdikten sonra hayatını kaybettiğini belirledi ve cesedi hastane morguna kaldırıldı. İncelenmek üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI, İNCELEME SÜRÜYOR

İETT otobüsünü kullanan şoför Sadettin Bilgiç, olay sonrasında gözaltına alındı. Görgü tanıklarından biri, kadının aniden durduğunu ve otobüsün frene bastığını ancak duramadığını belirtti. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

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