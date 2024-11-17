İstanbul Sembolleri Mor Işıkla Aydınlatıldı: Dünya Prematüre Günü Farkındalığı

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla, İstanbul'un sembolik yapıları Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü mor renkte ışıklandırıldı. Her yıl düzenlenen bu özel etkinlik, erken doğuma dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl da, kentin ikonik yapılarından biri olan Galata Kulesi, mor ışıklarla süslenerek farkındalık yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda, FSM Köprüsü de prematüre çocukların önemine dikkat çekmek için mor renkle aydınlatıldı.

Dünya genelinde prematüre çocuklara destek ve farkındalık oluşturmak adına her yıl düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İstanbul'daki bu ışıklandırma çalışması, akşam saatlerinde başlayıp yarın günün ilk saatlerine kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galata Kulesi "17 Aralık Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Galata Kulesi "17 Aralık Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.