İstanbul Şişhane'de Ukraynalılardan Esir Askerler İçin Eylem

Şişhane Meydanı'nda toplanan Ukraynalılar, esir düşen askerler için Rusya'yı protesto etti; Başkonsolos Roman Nedilskyi de eyleme katıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:30
Şişhane Meydanı'nda toplanan grup Rusya'ya tepki gösterdi

Beyoğlu'nda Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalı göstericiler, savaşta esir düşen askerlerin durumuna dikkat çekmek için eylem düzenledi.

Katılımcılar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Rusya'yı protesto etti. Eylemde Ukrayna Ulusal Marşı da okundu.

Eyleme, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve eşi de katıldı. Başkonsolos Nedilskyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ukrayna'nın barış için her şeyi yapacağını, konuşmaya ve görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

Nedilskyi'nin sözleri şöyle: "Toprak bütünlüğümüzü koruyarak her türlü barışa açığız ama Rusya her zamanki gibi oyun oynuyor. Rusya, hiçbir türlü barış istemiyor, her zaman bir sebep buluyor."

Savaş sırasında esir düşen ve takas yoluyla kurtulan eski bir Ukrayna askeri ise Türkiye'nin desteğine dikkat çekti. Eski asker, Türkiye'nin Ukrayna ile olan dayanışmasını diplomasideki girişimlerle defalarca gösterdiğini belirterek minnettar olduklarını kaydetti.

Eski asker ayrıca Rusya'nın yasaları tanımadığını savunarak, "Rus esaretinde olan binlerce askerimiz var. Lütfen yanımızda yer alın, yakınlarımıza yardımcı olun. Yakınlarımızın yardımınıza ihtiyacı var." çağrısında bulundu.

