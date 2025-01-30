İstanbul Şoförleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul'dan Şoförler, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

İstanbul'da çalışan bazı şoförler, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak bu önemli etkinliğe destek verdiler. Oylamada, şoförler, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılına damgasını vuran fotoğraflarını değerlendirdi.

Bu katılım, İstanbul'un dinamik ve çeşitli sosyal yapısını yansıtmakta büyük bir rol oynuyor. Şoförler, hem kendi profesyonel deneyimlerini hem de gündelik yaşamlarını sergileyen fotoğrafları inceleyerek bu oylama aracılığıyla dikkate değer anların altını çiziyorlar.

Anadolu Ajansı'nın Önemli Etkinliği

AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, yıl boyunca çekilen en iyi fotoğrafları seçmek amacıyla düzenleniyor ve toplumsal olayların, insan hikayelerinin ve unutulmaz anların paylaşımını sağlıyor.

İstanbul'da çalışan bazı otobüs, taksi ve minibüs şoförleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul'da çalışan bazı otobüs, taksi ve minibüs şoförleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.