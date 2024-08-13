İstanbul Sohbetleri: Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Medeniyet ve İstanbulluluk Üzerine

İstanbul Sohbetleri'nin İlk Konuğu: Prof. Dr. Sadettin Ökten

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Sohbetleri programının ilk konuğu, "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Etkinlik, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Coşkun Yılmaz'dan Açılış Konuşması

Etkinlikte söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ökten ile uzun süredir süregelen dostluğunu anlatarak, Emek ve sabrı için ona minnettar olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Sadettin Bey, İstanbul'un temel sıkıntıları ve bu şehre ait olmanın önemini vurgulayacak." dedi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Vurguları

Prof. Dr. Sadettin Ökten, İstanbul'daki yaşamı ve modernitenin etkilerini değerlendirerek, "Gazze, Batı'nın geldiği nokta ve modernitenin çözümsüzlüğünün bir örneğidir" ifadelerini kullandı. Doğu ve Batı arasında bir köprü olmanın önemine değinen Ökten, modernitenin eleştirisine dikkat çekti.

Osmanlı Mirası ve İstanbulluluk

Ökten, İstanbul'un İslam medeniyetinin etkisiyle şekillendiğini belirtti. "İstanbul, huzur ve hizmet duygusunun baskın olduğu bir şehirdir," dedi. Ayrıca, İstanbul'da büyümenin kendisine kattığı değerlere vurgu yaptı.

Selam ve Medeniyet

"Selam, bir medeniyetin temel değerlerinden biridir" diyen Ökten, 1960’larda üniversitedeki deneyimlerini de aktardı. Farklı medeniyet tanımlarının yarattığı sosyal normlara eleştirel bir bakış sundu.

İstanbul'un Mimari Değeri

Ökten, "Bir coğrafyayı vatan haline getirmenin yolu, kendi medeniyet tarzınızı mimari bir biçimde inşa etmekle olur" diyerek, mülk ve mekanların önemine vurgu yaptı. Oğuz Remzi Arık'ın sözlerine atıfta bulunarak, İstanbul'un Osmanlı dönemindeki medeniyet yolculuğuna ışık tuttu.

Sonuç ve Çağrı

Son olarak Ökten, "İstanbullu olmak, bir medeniyet tercihine sahip olmak demektir" diyerek katılımcılara değerlerini tanıma ve içselleştirme çağrısında bulundu. İstanbul'un bir medeniyetin sembolü olarak tarih boyunca yaşama devam ettiğini vurguladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.