Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Sohbetleri: Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Medeniyet ve İstanbulluluk Üzerine

Prof. Dr. Sadettin Ökten, İstanbul'un medeniyet değerleri ve Gazze örneği üzerinden modernitenin sorunlarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:05
İstanbul Sohbetleri: Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Medeniyet ve İstanbulluluk Üzerine

İstanbul Sohbetleri'nin İlk Konuğu: Prof. Dr. Sadettin Ökten

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Sohbetleri programının ilk konuğu, "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Etkinlik, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Coşkun Yılmaz'dan Açılış Konuşması

Etkinlikte söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ökten ile uzun süredir süregelen dostluğunu anlatarak, Emek ve sabrı için ona minnettar olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Sadettin Bey, İstanbul'un temel sıkıntıları ve bu şehre ait olmanın önemini vurgulayacak." dedi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Vurguları

Prof. Dr. Sadettin Ökten, İstanbul'daki yaşamı ve modernitenin etkilerini değerlendirerek, "Gazze, Batı'nın geldiği nokta ve modernitenin çözümsüzlüğünün bir örneğidir" ifadelerini kullandı. Doğu ve Batı arasında bir köprü olmanın önemine değinen Ökten, modernitenin eleştirisine dikkat çekti.

Osmanlı Mirası ve İstanbulluluk

Ökten, İstanbul'un İslam medeniyetinin etkisiyle şekillendiğini belirtti. "İstanbul, huzur ve hizmet duygusunun baskın olduğu bir şehirdir," dedi. Ayrıca, İstanbul'da büyümenin kendisine kattığı değerlere vurgu yaptı.

Selam ve Medeniyet

"Selam, bir medeniyetin temel değerlerinden biridir" diyen Ökten, 1960’larda üniversitedeki deneyimlerini de aktardı. Farklı medeniyet tanımlarının yarattığı sosyal normlara eleştirel bir bakış sundu.

İstanbul'un Mimari Değeri

Ökten, "Bir coğrafyayı vatan haline getirmenin yolu, kendi medeniyet tarzınızı mimari bir biçimde inşa etmekle olur" diyerek, mülk ve mekanların önemine vurgu yaptı. Oğuz Remzi Arık'ın sözlerine atıfta bulunarak, İstanbul'un Osmanlı dönemindeki medeniyet yolculuğuna ışık tuttu.

Sonuç ve Çağrı

Son olarak Ökten, "İstanbullu olmak, bir medeniyet tercihine sahip olmak demektir" diyerek katılımcılara değerlerini tanıma ve içselleştirme çağrısında bulundu. İstanbul'un bir medeniyetin sembolü olarak tarih boyunca yaşama devam ettiğini vurguladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul Sohbetleri" programının ilk konuğu "İstanbullu Olmak" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Ökten, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak