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İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu

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İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu
İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar günde 3.550.435 metreküp su tüketilmesine neden olurken, tüketilen su tüketiminin miktarının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre, İstanbul'a su sağlayan barajın 15 Temmuz itibarıyla kullanım oranı % 41,39 oldu.

İstanbul genelinde harcanan su miktarının strancalar'da % 34,86 oranında Terkos'ta % 30,64 oranında, Sazlıdere'de % 25,15, oranında Alibey'de % 22,55 oranında Büyükçekmece'de % 23,2 oranına ve Ömerli'de % 73,98 oranında kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul su tüketiminde rekor kırdı

Su tüketim miktarı ayrıca Darlık'ta % 57,6 oranında, Elmalı'da % 32,64 oranında, Pabuçdere'de % 4,64 oranında ve Kazandere'de % 6,74 oranında kullanıldığı aktarıldı.

Azami rezervuar kapasitesi 868.683.000 metreküp olan şehre su sağlayan baraj ve göletlerin su hacmi 359.520.000 metreküptür. İstanbul'un sıcak havalardan dolayı bir günlük su tüketiminin ise 3 milyon 550 bin 435 metreküp olduğu belirlenmiştir.

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