İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre, İstanbul'a su sağlayan barajın 15 Temmuz itibarıyla kullanım oranı % 41,39 oldu.

İstanbul genelinde harcanan su miktarının strancalar'da % 34,86 oranında Terkos'ta % 30,64 oranında, Sazlıdere'de % 25,15, oranında Alibey'de % 22,55 oranında Büyükçekmece'de % 23,2 oranına ve Ömerli'de % 73,98 oranında kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.





Su tüketim miktarı ayrıca Darlık'ta % 57,6 oranında, Elmalı'da % 32,64 oranında, Pabuçdere'de % 4,64 oranında ve Kazandere'de % 6,74 oranında kullanıldığı aktarıldı.

Azami rezervuar kapasitesi 868.683.000 metreküp olan şehre su sağlayan baraj ve göletlerin su hacmi 359.520.000 metreküptür. İstanbul'un sıcak havalardan dolayı bir günlük su tüketiminin ise 3 milyon 550 bin 435 metreküp olduğu belirlenmiştir.