İstanbul Sultanbeyli'de konteynırda çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de bir çelik yapı malzemeleri üreten firmanın yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada sabaha karşı yangın çıktı. Yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli'de konteynırda çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı
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Sultanbeyli'de bir firmada çalışan işçilerin barındığı konteynerde sabaha karşı yangın çıktı. Yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı. Yangının nedeni araştırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta bulunan bir firmada çalışan işçilerin barındığı konteynerde sabaha karşı yangın çıktığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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