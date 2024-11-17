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İstanbul TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Yandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:36
İstanbul TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Yandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Başakşehir mevkisinde meydana gelen olayda, K.Ç. idaresindeki 34 CKR 054 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucu otomobil, kullanılamaz hale gelirken, trafikte bir süre aksaklık yaşandı. Ancak otomobildeki söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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