İstanbul TEM Otoyolu Silivri'de Sıkışmalı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı sıkışmalı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; iki yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:08
Kaza, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzerinde Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi ile Beyciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kamyonet ile iki tırın karıştığı zincirleme çarpışmada toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Bekir K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkadan Hasım A. yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin önündeki tır başka bir tıra çarptı ve olay sıkışmalı zincirleme kazaya dönüştü.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi

Kaza sonrası itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri kendi imkanlarıyla araçlardan yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışmasıyla kurtarıldı.

Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

