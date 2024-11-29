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İstanbul Trafiğinde Kaldırımda İlerleyen Sürücüler Kamerada

İstanbul'da yoğun trafikten kaçarak kaldırımda ilerleyen sürücüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:09
İstanbul Trafiğinde Kaldırımda İlerleyen Sürücüler Kamerada

İstanbul'da Kaldırımlar Araçlarla Dolu!

İstanbul'da trafik yoğunluğundan kaçmak için sürücüler, araçlarını kaldırımda kullanma yöntemine başvurdu. Bu dikkat çeken durum, Esenyurt ve Avcılar bölgesinde gerçekleşti.

Gözüken Düzensizlik ve Tehlike

Esenyurt ve Avcılar'da, araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle otomobil ve panelvan minibüs sürücüleri, trafikte ilerlemek yerine kaldırıma çıkmayı tercih etti. Bu sırada, trafikte bekleyen diğer sürücüler kurallara uyarak otoyolda araç kullanmayı sürdürdü.

Görüntüler Dikkat Çekiyor

Kaldırımda ilerleyen araçlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu tür davranışlar, yayalar için ciddi bir tehlike oluşturmakta. İlgili otoritelerin bu konuda nasıl bir önlem alacağı merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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