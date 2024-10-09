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İstanbul Turizm Fuarı Açıldı

İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışında İBB Başkanı İmamoğlu, şehrin kültürel değerlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:37
İstanbul Turizm Fuarı Açıldı

İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışı gerçekleşti

İstanbul'un turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli mesajlar

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin tarihsel ve kültürel mirasına dikkat çekerek, İstanbul'un "dünya başkenti" konumunu güçlendirecek adımlar atacaklarını ifade etti.

İmamoğlu, "Bize miras kalan bu şehri korumak ve geliştirmek önemli. Elbette gelişim şart ama İstanbul'un gerçek değerini korumak da o kadar kritik. Her yıl turizm marka değerimizi yukarı taşıyacak adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.

2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatları hedefi

Başkan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatları gibi büyük organizasyonların İstanbul için birer fırsat olduğunu vurguladı ve bu hedefleri daha geniş bir çerçevede ele aldıklarını belirtti.

"Turizmi sadece İstanbul’a değil, tüm ülkeye yaymak önemli. Bu süreci kalite ve sistemle desteklemek, sektördeki güçlenmeyi sağlamak için şart", diyen İmamoğlu, bu tür organizasyonların yerel ve fonksiyonel bir yaklaşımla yapılmasının önemini vurguladı.

Sevgi ve birlik mesajı

İmamoğlu, konuşmasında insanların birbirlerini sevmesinin sorunları aşma konusunda anahtar olduğunu belirterek, "Sevgi pıtırcığı" ifadesinin kendisi için önemli bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Açılışın ardından fuarda kurdele kesimi gerçekleştirilirken, fuarın bugünden itibaren iki gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı....

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı....

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı....

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı....

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

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