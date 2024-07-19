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İstanbul'u kavuran sıcaklık ve nem! AKOM'dan uyarı...

İstanbul’da aşırı sıcaklar ve yüksek nem etkisi altında geçirdiğimiz bu günlerde, sıcaklıklar yer yer 45 dereceye kadar çıkarken, nem oranları da gece saatlerinde oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:18
İstanbul'u kavuran sıcaklık ve nem! AKOM'dan uyarı...

Türkiye, son yılların en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. Özellikle İstanbul’da yüksek nem oranları, gece saatlerinde uyku problemlerine neden oluyor. Sarıyer’de hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulurken, Beylikdüzü’nde ise 41 dereceye ulaştı. Sıcak hava dalgasının etkisi pazar gününe kadar devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise sıcak hava dalgasına dair uyarılarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM’un verilerine göre, pazartesi gününe kadar sıcaklıkların 34-38 derece arasında değişmesi ve yüksek nem oranları nedeniyle bu sıcaklıkların ölçülen değerlerden 5-10 derece daha yüksek hissedilmesi öngörülüyor.

Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü bölgelerinde hissedilen sıcaklıkların 42 dereceyi geçebileceği belirtiliyor. AKOM, özellikle 11.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve ince, pamuklu giysiler tercih etmelerini önerdi.. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde nemde bir miktar azalma yaşanacağını ve sıcaklıkların daha rahatlatıcı seviyelere ineceğini belirtiyor. Ancak, sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulanıyor.

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