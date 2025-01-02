İstanbul'un 19 İlçesinin AK Parti Başkan Adayları Belli Oldu

İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. 8 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar hız kazandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tensip edilen başkan adaylarının isimlerini paylaşan Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belirlenen ilçe başkan adaylarına tebriklerini ileterek önümüzdeki süreçte başarılı olmalarını temenni etti. Kabaktepe, şimdiye kadar görev yapan ilçe başkan ve yönetimlerine de özverili çalışmaları için teşekkür etti.

İstanbul'daki 19 İlçenin Başkan Adayları

Aşağıda, AK Parti tarafından belirlenen 19 ilçe başkan adaylarının listesi yer almaktadır: