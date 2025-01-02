İstanbul'un 19 İlçesinin AK Parti Başkan Adayları Belli Oldu

İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları açıklandı
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. 8 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar hız kazandı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tensip edilen başkan adaylarının isimlerini paylaşan Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.
Ayrıca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belirlenen ilçe başkan adaylarına tebriklerini ileterek önümüzdeki süreçte başarılı olmalarını temenni etti. Kabaktepe, şimdiye kadar görev yapan ilçe başkan ve yönetimlerine de özverili çalışmaları için teşekkür etti.
İstanbul'daki 19 İlçenin Başkan Adayları
Aşağıda, AK Parti tarafından belirlenen 19 ilçe başkan adaylarının listesi yer almaktadır:
- Bahçelievler - Uğur Yılmaz
- Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
- Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
- Bayrampaşa - Mehmet Acar
- Beyoğlu - Kasım Fırat
- Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
- Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
- Esenyurt - Toğay Çoban
- Fatih - Fatih Karaismailoğlu
- Kadıköy - Ahmet Öztürk
- Kartal - Haydar Göksoy
- Kağıthane - Erkan Yıldırım
- Maltepe - Serkan Bahadır
- Sancaktepe - Feyzullah Torlak
- Silivri - Sami Barlas
- Sultangazi - İmdat Kamacı
- Şişli - Serkan Polat
- Tuzla - Şeref Çolak
- Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya