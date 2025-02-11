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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sultangazi ve çevresinde etkisini artırdı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:49
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Hava koşulları, özellikle Sultangazi başta olmak üzere, bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Sultangazi'de Beyaz Örtü

Sultangazi'de kar, araçların üstünü beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar da bu anı fotoğraflamak için dışarıya çıktı. Kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırarak etkili olmaya devam etti.

Diğer Etkili Bölgeler

Kar yağışı, zaman zaman Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler gibi diğer bölgelerde de hissedildi. Şehir genelinde yolların durumu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.

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