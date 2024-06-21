Bist 100
10.768,97 0%
DOLAR
32,86 0,15%
EURO
35,18 -0,09%
ALTIN
2.484,83 0,3%

İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 73,15'e geriledi!

İstanbul'un su kaynaklarındaki doluluk oranı, son dönemde gerileyerek ortalama yüzde 73,15 seviyesine düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su miktarı, 6 Mayıs'ta en yüksek yüzde 83,43 seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:09
İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 73,15'e geriledi!

BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANI AZALDI

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, yaz aylarının başından bu yana sürekli bir düşüş trendinde. Bugün itibarıyla ölçülen doluluk oranı yüzde 73,15 olarak kaydedildi. Barajlardaki mevcut durum şu şekildedir: Istrancalar'da yüzde 25,90, Terkos'ta yüzde 83,76, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Alibey'de yüzde 43,66, Büyükçekmece'de yüzde 68,13, Ömerli'de yüzde 84,67, Darlık'ta yüzde 72,09, Elmalı'da yüzde 74,17, Pabuçdere'de yüzde 60,32 ve Kazandere'de yüzde 60,52.

YILIN İLK YARISINDA YAĞIŞLAR YETERSİZ KALDI

Bu yılın ilk altı ayında İstanbul'a düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram olarak ölçüldü. Ancak bu yağışlar, barajlardaki su seviyelerini beklenenin altında tuttu.

İÇME SUYU TÜKETİMİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da günlük su tüketimi, son verilere göre 3 milyon 192 bin metreküp olarak hesaplandı. Kentin su ihtiyacının büyük kısmı barajlardan karşılanırken, Melen ve Yeşilçay'dan toplamda 293,09 milyon metreküp su sağlandığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesislerinden şu ana kadar kente verilen su miktarı ise 526 milyon 18 bin metreküp olarak kaydedildi.

SU KULLANIMINA DİKKAT

İstanbul'un su kaynaklarındaki mevcut durum, ileriye dönük su yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve azalan yağış miktarları, baraj doluluk oranlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da suyun sürdürülebilirliği için yapılan planlamaların önem kazandığı bir dönemde, vatandaşların su kullanımında daha dikkatli olmaları gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Tek SMS ile 100.000 TL kredi verilecek! Eşten dosttan borç aramaya son veren kampanya

Pirinç 99 TL'ye düştü! Çağrı Market 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Temmuz öncesi markete koşan yaşadı! Ayçiçek yağına maliyet zammı geliyor

Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak

Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Düşük faizli dev kampanya