İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 73,15'e geriledi!

BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANI AZALDI

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, yaz aylarının başından bu yana sürekli bir düşüş trendinde. Bugün itibarıyla ölçülen doluluk oranı yüzde 73,15 olarak kaydedildi. Barajlardaki mevcut durum şu şekildedir: Istrancalar'da yüzde 25,90, Terkos'ta yüzde 83,76, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Alibey'de yüzde 43,66, Büyükçekmece'de yüzde 68,13, Ömerli'de yüzde 84,67, Darlık'ta yüzde 72,09, Elmalı'da yüzde 74,17, Pabuçdere'de yüzde 60,32 ve Kazandere'de yüzde 60,52.



YILIN İLK YARISINDA YAĞIŞLAR YETERSİZ KALDI



Bu yılın ilk altı ayında İstanbul'a düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram olarak ölçüldü. Ancak bu yağışlar, barajlardaki su seviyelerini beklenenin altında tuttu.



İÇME SUYU TÜKETİMİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR



İstanbul'da günlük su tüketimi, son verilere göre 3 milyon 192 bin metreküp olarak hesaplandı. Kentin su ihtiyacının büyük kısmı barajlardan karşılanırken, Melen ve Yeşilçay'dan toplamda 293,09 milyon metreküp su sağlandığı bildirildi. İçme suyu arıtma tesislerinden şu ana kadar kente verilen su miktarı ise 526 milyon 18 bin metreküp olarak kaydedildi.



SU KULLANIMINA DİKKAT



İstanbul'un su kaynaklarındaki mevcut durum, ileriye dönük su yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve azalan yağış miktarları, baraj doluluk oranlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da suyun sürdürülebilirliği için yapılan planlamaların önem kazandığı bir dönemde, vatandaşların su kullanımında daha dikkatli olmaları gerekiyor.