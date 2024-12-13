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İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 30'u Geçti

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son dönem yağışlarıyla birlikte yüzde 30,12 seviyesine yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:59
İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 30'u Geçti

İstanbul'un Barajlarında Su Seviyesi Artış Gösterdi

İstanbul'a su sağlayan barajların ormanlarındaki doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 30,12 seviyesine çıkarak, önemli bir artış göstermiştir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en düşük doluluk seviyesine 21 Kasım'da yüzde 27,49 ile ulaşıldı. Ancak, son dönemlerde yaşanan yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

Barajların Güncel Durumu

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, şu an itibarıyla şu şekildedir:

  • Istrancalar: %37,76
  • Terkos: %34,53
  • Sazlıdere: %35,68
  • Alibey: %15,51
  • Büyükçekmece: %29,93
  • Ömerli: %32,73
  • Darlık: %29,63
  • Elmalı: %68,23
  • Pabuçdere: %7,61
  • Kazandere: %10,58

Bununla birlikte, toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olup, mevcut su miktarı 261 milyon 64 bin metreküp seviyesindedir.

Yağış Durumu ve Su Tüketimi

İstanbul'da bu yıl barajlara düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 624,93 kilogram olarak ölçüldü. Kentin günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 48 bin metreküp olarak kaydedildi.

Son 10 Yıldaki Doluluk Oranları

İstanbul barajlarının doluluk oranları, son on yılda şu şekilde değişti:

  • 2014: %50,93
  • 2015: %61,71
  • 2016: %37,2
  • 2017: %55,25
  • 2018: %68,51
  • 2019: %35,14
  • 2020: %21,84
  • 2021: %41,3
  • 2022: %34,45
  • 2023: %40,2
  • 2024: %30,12 (güncel)

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