İstanbul'un Çatalca ilçesinde Hasat Bayramı coşkusu

İBB, Çatalca'da Hasat Bayramı Festivali Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çatalca'nın Kaleiçi Mahallesi'nde geleneksel "Hasat Bayramı" etkinliğini hayata geçirdi. Etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarım sektörüne verdikleri desteklerin önemine vurgu yaptı.

Çiftçi Destekleme Konuları

İmamoğlu, özellikle 2020 yılında yaşanan salgın döneminde çiftçilerin karşılaştığı zorlukları hatırlatarak, "Bizler o dönemde, çiftçilerin ekim yapamaz hale geldiğini gördük. Pendik'ten Silivri'ye, Çatalca'dan Sarıyer'e kadar tüm ilçelerde tarım alanlarını desteklemeye başladık," şeklinde konuştu.

İBB Başkanı, yaptıkları desteğin sadece fide temini ile sınırlı olmadığını belirterek, akaryakıt, eğitim, makine ve gübre yardımlarının da sağlandığını ifade etti. "Ziraatın en iyi şekilde yapılması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz," dedi.

Toprağın Bereketi ve Aileler

İmamoğlu, tarımın aileler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Toprağın bereketi, ailelerin mutluluğunu doğrudan etkiler. Ekerken ve biçerken insanların yüzlerini güldürebilmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum," dedi. Ayrıca, çiftçilerin katılımıyla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl Köyü'nde de üreticilerle bir araya geldi ve bostanda hasat yaptı.

Etkinlik, tarıma verilen önemi ve çiftçilerle olan dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.