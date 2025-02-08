İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi: Esenyurt

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 988 bin 369 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ediyor. Bu nüfus, Esenyurt'un, 57 şehri geride bıraktığı anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Esenyurt'tan Sonra Gelen İlçeler

Esenyurt'un ardından gelen ilçeler arasında, Çankaya ve Şahinbey dikkat çekiyor. Ankara'nın Çankaya ilçesi, 947 bin 330 nüfusu ile ikinci sıraya yükselirken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 946 bin 812 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Daha önce ikinci sırada bulunan Şahinbey, nüfus artışının gerisinde kalmış durumda.

İlk 10 İlçede İstanbul ve Ankara Dominasyonu

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ise 2'şer ilçesi yer alırken, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi listeye girmiştir.

Yalıhüyük: En Düşük Nüfuslu İlçe

Diğer yandan, Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, sadece 1678 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi unvanını elinde bulunduruyor. Bunu Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2034 kişi ile izliyor.

Nüfus Raporu Özet

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçeleri şu şekildedir: