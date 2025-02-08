DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.553,85 -0,29%

İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor

Esenyurt, nüfusu 988 bin 369 ile 57 ili geride bırakarak Türkiye'nin en kalabalık ilçesi unvanını korudu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:06
İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi: Esenyurt

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 988 bin 369 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ediyor. Bu nüfus, Esenyurt'un, 57 şehri geride bıraktığı anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Esenyurt'tan Sonra Gelen İlçeler

Esenyurt'un ardından gelen ilçeler arasında, Çankaya ve Şahinbey dikkat çekiyor. Ankara'nın Çankaya ilçesi, 947 bin 330 nüfusu ile ikinci sıraya yükselirken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 946 bin 812 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Daha önce ikinci sırada bulunan Şahinbey, nüfus artışının gerisinde kalmış durumda.

İlk 10 İlçede İstanbul ve Ankara Dominasyonu

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ise 2'şer ilçesi yer alırken, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi listeye girmiştir.

Yalıhüyük: En Düşük Nüfuslu İlçe

Diğer yandan, Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, sadece 1678 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi unvanını elinde bulunduruyor. Bunu Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2034 kişi ile izliyor.

Nüfus Raporu Özet

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçeleri şu şekildedir:

  • En Yüksek Nüfuslu İlçeler: Esenyurt (988.369), Çankaya (947.330), Şahinbey (946.812), Keçiören (932.128), Şehitkamil (888.696), Osmangazi (885.441), Küçükçekmece (789.033), Seyhan (786.931), Pendik (749.356), Ümraniye (727.819)
  • En Düşük Nüfuslu İlçeler: Yalıhüyük (1.678), Yayladere (1.996), Kızılören (2.034), Kofçaz (2.156), Han (2.164), Otlukbeli (2.186), İnhisar (2.168), Bayramören (2.362), Yenişarbademli (2.251), Hemşin (2.422)

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti
2
Sarıyer'de Plastik Ham Madde Yüklü Tır Yangında Küle Döndü
3
Alaska'da Kaybolan Uçak Enkazında 10 Cansız Bedene Ulaşıldı
4
Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Edirne Sınır Kapılarında Yoğun Geçiş: Yüzde 5 Artış
7
Kurtulmuş: Türkiye'nin Sivil Demokrasisine Saygı Duruşu

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar