İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü coşkuyla kutlandı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken konuşma

İBB'den İstanbul'un fetih yıl dönümünde kutlama

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe miting alanında düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutlandı. Tören, çeşitli gösterilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla devam etti.



"İstanbul'un Fethi Tarihin Akışını Değiştiren Bir Fetihtir"

Konuşmasında İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihi açısından önemine değinen İmamoğlu, "Dünya tarihi fetihlerle doludur ama İstanbul'un Fethi tarihin akışını değiştiren, çağ açan kapatan çok özel bir fetihtir" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in Vizyonu

İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunu ve entelektüel birikimini vurgulayarak, "Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetmek için yola koyulurken hedeflerini toprakları değil gönülleri fethetmek olarak tanımlamıştı. Bu büyük bir fark, büyük bir devlet insanı. Aynı zamanda bir askeri deha olmanın yanı sıra çok yönlü bir entelektüeldi. Çok iyi eğitim almıştı, dünyayı biliyordu, tanıyordu" dedi.

Adalet ve Hoşgörünün Simgesi: İstanbul

Fatih Sultan Mehmet'in adalet ve hoşgörü anlayışının altını çizen İmamoğlu, "Onun amacı insanlara boyun eğdirmek değil; herkes için onurlu bir hayat sağlamaktı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerleri yüceltti" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün Değerleri

İmamoğlu, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'a olan bakış açısını da hatırlattı: "Bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır. Atatürk, 'İstanbul tarihimizin ve medeniyetimizin özetidir' demişti. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç kimseye ait değil, 16 milyon hemşerimizin 86 milyon vatandaşımızındır, hepimizindir demektir."

Barış ve Birlik Mesajı

İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Onlar girdikleri savaşı kazandıkları için değil barışı kazandıkları için büyüklerdir, eşsizlerdir."

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü kutlamaları, İBB'nin düzenlediği etkinliklerle coşku içinde geçti ve bu tarihi gün bir kez daha büyük bir heyecanla anıldı.