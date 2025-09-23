İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet'in İzleri Palet Okulları'nda

Palet Okulları'nda "İstanbul'un Fethi ve Bir Dahinin İzleri" sergisi açıldı

Palet Okulları Çamlıca Kampüsü, İstanbul'un fethini ve II. Mehmet'i "Fatih" yapan süreci sanatla anlatan "İstanbul'un Fethi ve Bir Dahinin İzleri" sergisine ev sahipliği yapacak.

Açılış ve sergi içeriği

Sergi, Sultan II. Abdülhamid'in tarifiyle "20. yüzyıl saray ressamı" Fausto Zonaro'nun yağlı boya tabloları ile Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in "Fatih'in Defteri" adlı eserinden seçilen sayfalardan oluşuyor. Amaç, fethi ve Fatih'i sanat perspektifinden okumak ve genç kuşaklara aktarmak olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, Sergide Zonaro'nun tablolarının röprodüksiyonları, Süheyl Ünver'in sayfaları, bir adet Hüseyin Kutlu imzalı Fatih Sultan Mehmet tuğrası ile İstanbul'un fethi hadisini içeren bir levha yer aldığı bildirildi.

Erdoğan: Eğitim kimlik aktarımıdır

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, açılış töreninde vakıf bünyesindeki okullarda öğrencilerin sanatsal yetkinliklerinin geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, sergiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çamlıca'dan İstanbul'u seyrederken aynı zamanda İstanbul'un fethine dair bilinçlensinler, Fatih'i hatırlasınlar, Fatih'i ansınlar."

Erdoğan, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını vurgulayıp, "Çocuklarımıza bir şuur da güçlü birer birey olmaları, kimlik kazanmaları için aktarmak durumundayız. Milli kimliğimizin önemli dönüm noktalarından bir tanesi İstanbul'un fethidir. O fethin fatihi 2. Mehmet'tir." ifadelerini kullandı ve serginin miras aktarımı açısından önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Sadık Kutlu'nun röprodüksiyon desteğiyle serginin gerçekleştiğini ve YETEV bünyesindeki İrfan ve Yenidoğu okullarında da sergiyi açmayı hedeflediklerini aktardı.

Sergi modeli ve ziyaret

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, serginin Bilal Erdoğan'ın yönlendirmesiyle okullarda "sanat takdiri" dersinin hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Oktay, serginin "mini müze" modeliyle kalıcı olacağını ve ilerleyen dönemde eklemeler planlandığını söyledi.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, eğitim kurumlarının salt akademik eğitimin ötesinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da çocukların yeteneklerini ortaya koyması gerektiğini vurguladı ve tarihe sahip çıkmanın önemine değindi.

Program ve katılımcılar

Sanat koleksiyoncusu Sadık Kutlu sergide yer alan eserlerin içeriğini katılımcılara anlattı. Programda 5'inci sınıf öğrencilerinin keman ve ney dinletisi sunumu yer aldı.

Sergi, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından gezilebilecek; dışarıdan ziyaretçiler ise izin alarak ve okulun akışını bozmamak koşuluyla sergiyi ziyaret edebilecek.

