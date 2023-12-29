İstanbul'un içme suyu kapasitesini karşılayan baraj yüzde 100 doldu
Hasanlar Barajı, hem Düzce'deki tarım alanlarını sulamakta hem de İstanbul'a içme suyu sağlamakta önemli bir rol oynuyor. Barajın doluluk seviyesi yüzde 100'e çıktı. Bu, hem çiftçiler hem de İstanbullular için sevindirici bir haber.
Hasanlar Barajı, Düzce'deki tarım arazilerinin sulanmasında ve İstanbul'a içme suyu verilmesinde büyük bir katkı sağlıyor. Barajın doluluk durumu yüzde 100'e ulaştı. Bu durum, tarım sektörü başta olmak üzere İstanbul halkı için memnuniyet verici bir haber oldu.
Hasanlar Barajı, Düzce'de Melen nehrinin üzerinde 1972 yılında inşa edildi. Baraj, 80 metre yüksekliğinde ve 1 milyon 651 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. Baraj, hem tarım hem de içme suyu sağlamada önemli bir rol oynuyor.
Duygu Tuğba Güner, bölgede her hafta arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktığını söyledi. "Her hafta buraya geliyoruz. Su seviyesi önceden çok azdı." dedi.