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İstanbul'un İlçe Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İstanbul'un ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:13
İstanbul'un İlçe Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İstanbul'un İlçe Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İstanbul'un ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Bu etkinlik, şehrin çeşitli anlarını ve önemli olaylarını yakalayan fotoğrafları bir araya getirerek, yerel sanatçıların eserlerini tanıtma fırsatı sunuyor.

Belediye başkanları, hem kendi ilçelerinin hem de genel olarak İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamını yansıtan karelerin önemine dikkat çekti. Yılın Kareleri oylaması, kamuoyunun seçimine sunulurken, her başkan kendi ilçelerinde çekilen fotoğrafları desteklemenin ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Bu tür etkinlikler, İstanbul'un yerel yönetimleriyle halk arasında bağ kurma misyonunu güçlendiriyor. Oylama süreci, 2023 yılında yapılacak ve sonuçlar merakla bekleniyor.

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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