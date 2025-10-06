İstanbul'un Kurtuluşunun 102. Yılı Taksim'de Törenle Kutlandı

Törene katılanlar ve açılış

İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay katıldı.

Vali Davut Gül'ün konuşması

Törende konuşan Vali Davut Gül, İstanbul'un işgal sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu süreçte milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik etmesi vesilesiyle İstanbul'umuz işgalden kurtulmuş oldu." dedi.

Gül, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka kendi içimizdekilere hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da, bu millet asla esir olmadı ve esir olmayacak. Günübirlik sıkıntılar çekilse bile günün sonunda yüzyıllardır milletimizin o bağımsızlık ruhu bir şekilde ortaya çıkıyor. Al bayrağımızın dalgalandığı, milletimizin inançlarını özgürce yaşadığı ve bu anlamda bağımsızlığını dosta düşmana ilan ettiği bir ortamda devam etmiş oluyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum."

Etkinlikler ve ödüller

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarına vurgu yaparak, İstanbul'a en iyi hizmeti sunmanın en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Program kapsamında "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu" temasıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte birincilik şiirini okuyan Arif Beyarslan ve İBB'nin mehter takımının gösterisi törene renk kattı.

Ziyaret ve hatim

Etkinlik çerçevesinde merhum Şükrü Naili Paşa'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin ziyareti gerçekleştirildi. Öğle vakti ise Eyüpsultan Camisi'nde hatim programı düzenlenecek.

