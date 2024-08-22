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İstanbul'un Pirinççi Köyünde Geleneksel Manda Üretimi

İstanbul'un Pirinççi köyünde manda ürünleri, geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Çiftlik sahibi Kenan Satıcı, bunun önemini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:18
İstanbul'un Pirinççi Köyünde Geleneksel Manda Üretimi

İstanbul'un Pirinççi Köyünde Manda Ürünleri

İstanbul'un doğal güzellikleri arasında yer alan Pirinççi köyünde, manda ürünleri geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Çiftlik sahibi Kenan Satıcı, bu işin zorluklarına ve mandacılığın inceliklerine değiniyor.

Manda Yetiştiriciliğinin Önemi

Eyüpsultan ilçesindeki Pirinççi köyü, manda yetiştiriciliği açısından önemli bir geçim kaynağıdır. Kenan Satıcı, 40 yıllık hayvancılık deneyimine dayanan bir aile geleneğine sahip olduğunu ve 250 civarında manda beslediğini belirtiyor. Aynı zamanda, bölgede 1500 köylünün mandacılıkla geçim sağladığını ifade ediyor.

Geleneksel Üretim Yöntemleri

Mandaların sütünden yoğurt, peynir ve dondurma üretilmektedir. Kenan Satıcı, "Manda, makineye kolay alışabilen bir hayvan değil. Bu yüzden elle sağım yapıyoruz," diyerek geleneksel yöntemlerin önemini vurguluyor.

Korkutan Sorunlar

Günümüzde mandacılığın karşılaştığı en büyük sorun, mera alanlarının azalması ve çevredeki inşaat çalışmalarıdır. Satıcı, İSKİ'nin istimlak projeleri nedeniyle evlerinin ve ahırlarının kaybolma riskiyle karşı karşıya olduklarını aktarıyor. Ayrıca, mandaların yaşam alanlarının su havzalarında bulunması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç ve Destek İhtiyacı

Kenan Satıcı, mandacılığın doğaya zarar yerine fayda sağladığını ifade ederek, devletin hayvancılığı koruma çalışmalarına destek vermesini talep ediyor.

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