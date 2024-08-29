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İstanbul'un Tarlalarında Kış Hazırlığı: Doğayla İç İçe

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki tarlalarda, vatandaşlar kendi elleriyle sebze toplayarak köy hasretlerini gideriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:55
İstanbul'un Tarlalarında Kış Hazırlığı: Doğayla İç İçe

İstanbul'un Tarlalarında Kış Hazırlığı

İstanbul'un farklı bölgelerinde, özellikle Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri'deki tarlalar, vatandaşlara doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

Gökçe Karaköse'nin haberine göre, bu tarlalara gelenler, kış için hazırlık yapmak üzere taze sebzeler toplama fırsatını yakalıyor. Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde yaşayan Gülser Oktay, 10 yıldır vatandaşların taze sebzeleri dalından toplamasına olanak tanıyor. Yaklaşık 15 dönümlük tarlasında, eşiyle birlikte 30 yıldır tarımla uğraşan Oktay, tarlalarına gelen misafirlerle bağ kurarak dostluk geliştirmiş.

Taze Sebze Toplamanın Keyfi

Oktay, "Tarlamıza insanların girmesine müsaade ediyoruz, böylece herkes istediğini beğenerek alabiliyor. Zorlukları var ama işi zevkle yapınca bunlara göz ardı ediyorsun. En güzel şey ürettiğini tüketmektir." dedi. Çatalca'daki tarlasında, ilk hasadı haziranda, kışlık yiyeceklerini ise ekim ayına kadar devam ettiriyor.

Oktay, hafta sonları tarlasında ekstra yoğunluk yaşandığını da belirtiyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasından gelen ziyaretçiler, burada çocuklarıyla keyifli anlar geçiriyor.

Yerel Tatların Farkı

Bahçelievler'den tarlaya gelen Fevzi Erdoğan, "Buradan topladığım sebzelerin tadı markettekilerden çok daha güzel," diyerek, taze ve organik ürünlerin keyfini çıkardığını belirtiyor. Gazel Tekin, köyde büyüdüğünü ifade ederek, taze sebzeleri toplamanın ona keyif verdiğini dile getiriyor.

Büyükçekmece'den gelen Bülent Dilek ise, kış için hazırlık yaparken, güvenle sebze toplamanın mutluluğunu paylaşıyor. Sultangazi'den gelen Mehmet Cihanbey ise, tarlada doğal bir deneyim yaşamanın kendisini köyde hisssettirdiğini belirtiyor.

Tüm bu deneyimler, kentin gürültüsünden uzakta, doğal bir ortamda yaşanıyor ve İstanbullulara köy hasretlerini dindirme fırsatı sunuyor.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle...

İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor. Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan ve Sadiye Erdoğan çifti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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