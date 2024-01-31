İstanbul'un trafik çilesi son buluyor: Bağlantı yollarında gişeler kaldırılıyor

İstanbul'da trafiğe çözüm aranıyor. Megakentin en büyük sorunlarından biri haline gelen trafik çilesi için her geçen gün yeni projeler ortaya çıkıyor. Son olarak ise bağlantı yollarındaki gişeler ortadan kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi ile ücret toplamayı başlattıklarını açıkladı. Bu yöntemle kalabalık olan Megakent'te harici olarak trafikte daha fazla yoğunluk yapılan alanlardaki aksamalara çare olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım atacaklarını duyurdu. Yeni Şafak gazetesine açıklama yapan Bakan Uraloğlu, TEM Otoyolu'na bağlanan yollardaki gişelerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 'Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.' ifadelerini kullandı.

Gişelerin ortadan kaldırılmasıyla Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy'de geçişler daha hızlı ve güvenli olacak. Proje tamamlandığında, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler de yok edilecek. Bu sayede özellikle günün uzun bir bölümünde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul için trafik bir çile olmaktan çıkabilecek.