İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi

İstanbul, son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde kar yağarken, kent genelinde ise yağmur etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların Seyri

Hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda, dünü akşam saatlerinde başlayan yağış bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü. Kentin bazı bölgelerinde kar yağışı, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy gibi yüksek kesimlerde yoğun olarak görüldü.

Diğer İllçelerde de Kar Yağışı Başladı

Yüksek kesimlerle birlikte, Beykoz, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beyoğlu gibi çeşitli ilçelerde de akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, bazı noktalarda aralıklarla devam etmekte. İstanbul'un farklı noktalarındaki bu yağışlar, kışın kendini hissettirmeye başladığını gösteriyor.